Firenze avrà un murale dedicato ad Astori. Arriva l’annuncio del Comune

Nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Davide Astori arriva una splendida notizia per tutti i tifosi delle Fiorentina e non solo. Come avevamo anticipato in mattinata, la città di Firenze dedicherà infatti un murale all’ex capitano viola per omaggiarlo. L’annuncio dell’ufficialità arriva direttamente dal sito del comune di Firenze. Per la realizzazione di quest’opera è stato scelto Giulio Rosk, artista siciliano che ha già realizzato lavori di questo tipo. Un esempio è il murale dedicato a Falcone e Borsellino a Palermo. Il sindaco Nardella ha espresso grande soddisfazione per questo progetto:

Con la sua famiglia e con i tifosi abbiamo deciso di dedicare a Davide un grande murale per mantenere per sempre viva la sua memoria. Davide vive nei nostri cuori. Negli ultimi anni la città di Firenze ha scelto di promuovere la street art come strumento potente per promuovere i diritti e per mantenere la memoria collettiva. Ci aiuterà la Fondazione Cure2Children, alla quale Davide e la compagna Francesca erano legati con un progetto a lui dedicato, con una grande opera d’arte pubblica, perché il sorriso di questo grande campione possa illuminare il tessuto sociale diventando parte integrante della struttura urbana della città.