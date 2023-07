Casini: “Viola Park un orgoglio, ma a Bagno a Ripoli c’è molto altro”

"Ora le cose, specie con il taglio del nastro del Viola Park, sono cambiate". Apre così la sua intervista Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, alle pagine della Nazione. Il primo cittadino del luogo dove è nato il centro sportivo della Fiorentina, sottolinea più volte il cambiamento di questi anni della propria cittadina. "La nuova casa della Fiorentina mi riempie d’orgoglio: è destinata a portare il nome del nostro capoluogo in giro per il mondo". Si intuisce insomma, la gioia e l'orgoglio per la creatura di Rocco Commisso, ma che Casini ha aiutato a concretizzare. E le critiche? Il Viola Park ha portato anche qualche lamentela: "Dovremo essere bravi noi a far capire a tutti la grande opportunità di questo nuovo centro. Certo tutto è collegato. Ad esempio ci auguriamo che i lavori della tramvia, che sono in capo al Comune di Firenze, partano quanto prima e procedano senza ostacoli...Ma qui non c’è solo il Viola Park".