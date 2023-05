Casamonti: “Giocare durante i lavori al Franchi si può”

Il Corriere Dello Sport oggi in edicola, nell'affrontare brevemente il tema stadio, riporta il parere all'architetto Marco Casamonti al convegno Meet Arch, pronto ad assistere ad ogni sviluppo nella questione cantieri e rifacimento del Franchi. Il prossimo 30 giugno dovrebbero concludersi i lavori al Viola Park, poi la Fiorentina deciderà quando procedere con l'inaugurazione. Ma sugli stadi in Italia non ha usato mezze misure.