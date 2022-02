Cartelli e indifferenza: lo stadio ignora Vlahovic. Ma mancavano gli ultras

Senza i gruppi organizzati della Fiesole, il Franchi non ha fatto partire contestazioni verso Vlahovic o verso la proprietà

Tre settimane dopo l'ultimo gol e aver chiesto scusa per un rigore sbagliato, il Franchi si è ritrovato senza Dusan Vlahovic. Uno shock, ma Firenze sembra aver già decretato la "damnatio memoriae" per il serbo. Come scrive Repubblica, nei gesti e nelle parole dei tifosi c'è la voglia di vedere all'opera i nuovi acquisti e di superare il tutto nel presente e nel futuro. Anche il Fiorentina Store nelle ore precedenti alla gara è stato colorato da alcuni tifosi che con 20 euro volevano sostituire la maglia dell’ex numero 9 con quella di Cabral: in tutto quasi 50 richieste, numero più numero meno.