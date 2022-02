Senza Vlahovic è buio totale. Cabral forte ma servirà tempo per farlo inserire

Cabral ha già fatto vedere qualcosa, ma il suo inserimento non sarà semplice: la Fiorentina era stata costruita su Vlahovic

Nella prima gara del dopo Vlahovic la Fiorentina crolla. Il risveglio - scrive l'edizione fiorentina di Repubblica - è complicato, perché dopo aver sognato per un girone nella speranza che questa squadra potesse davvero lottare per un piazzamento europeo, aprire gli occhi e fare i conti con la realtà può essere doloroso. La realtà inoltre stasera metterà davanti agli occhi dei tifosi viola l'esordio del serbo con la Juventus, e a Firenze invece servirà crescita, filosofia di gioco, affiatamento, pazienza, per inserire Cabral negli schemi di Italiano. Il brasiliano è forte, sottolinea il quotidiano, e troverà la sua dimensione anche con la maglia viola.