“Caro Rocco rimani al Franchi”. Campo di Marte raccoglie le firme

“Caro Rocco, non portare via la Fiorentina dal nostro quartiere e non abbandonare il Franchi”. A lanciare la controffensiva di Campo di Marte è il presidente del Quartiere 2, Michele Pierguidi, che a La Nazione scrive idealmente a Rocco Commisso e apre una raccolta di firme tra i residenti. Il timore per la costruzione di un nuovo stadio è quello che abbandonare il Franchi comporti un danno irreparabile per la zona sviluppatasi intorno all’impianto. “Pensiamo che l’Artemio Franchi sia un grande patrimonio di Firenze e della Fiorentina, ma che senza questa unione sia inesorabilmente destinato a perdersi. E siamo convinti, che oggi sia possibile attualizzare il vecchio Stadio Franchi e renderlo nuovamente al centro di un grande sviluppo per la società, la squadra e tutta la città. […] Lei, Mr. Rocco, ci può aiutare: prima di arrivare ad una decisione definitiva ci permetta di collaborare con i suoi uomini per esplorare tutte le possibilità. Faccio fatica ad accettare l’idea che il nostro quartiere debba in futuro ospitare una cattedrale vuota delle dimensioni del Franchi, abbandonata a un destino di decadenza”.

MA LA STRADA CHE PORTA ALLA MERCAFIR SEMBRA ORMAI TRACCIATA