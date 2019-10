Importanti novità sul fronte stadio arrivano dalla mattinata in Palazzo Vecchio. Come riporta Radio Bruno, la Fiorentina si è convinta che si possa costruire il nuovo stadio alla Mercafir in quattro anni. E per questo, come già detto nei giorni scorsi, parteciperà attivamente ogni volta che si riunirà la task force in Comune. L’ipotesi restyling del Franchi è invece decaduta, la Soprintendenza ha sancito che le curve non si possono né avvicinare, né abbattere. La strada è dunque tracciata: anche se l’opzione Campi Bisenzio non è ancora accantonata, la Fiorentina sembra aver scelto l’area Mercafir per la costruzione del nuovo impianto. E Rocco Commisso preferirebbe avere un’area parcheggi più grande rispetto ai 1500 posti già stabiliti e di cui si caricherà il Comune di Firenze: ci si lavorerà, perché al n° 1 di Mediacom non interessa un progetto di Cittadella nelle area adiacenti all’impianto.