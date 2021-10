Carnasciali: “Venezia-Fiorentina a viso aperto. Vlahovic? Tutti pensano a lui…”

Il commento del doppio ex: "La Fiorentina parte favorita, ha avuto un inizio positivo. La forza dei viola è il centrocampo"

Daniele Carnasciali, doppio ex della sfida tra Venezia e Fiorentina in programma per lunedì 18 ottobre, ha parlato al Corriere Veneto. Queste le sue dichiarazioni: "Credo che sarà una partita molto veloce, a viso aperto. Sia Zanetti che Italiano propongono un gioco offensivo, fatto di continue sovrapposizioni. La Fiorentina parte favorita, ha avuto un inizio positivo. La forza dei viola è il centrocampo. Ci sono giocatori rapidi e tecnici, come Bonaventura e Pulgar, che si inseriscono e tirano da fuori. Poi è chiaro, tutti pensano a Vlahovic, ma in questo caso sappiamo le voci di questi giorni. Non so come andrà a finire, in tutta onestà".