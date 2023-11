Cari tifosi viola, un nuovo Franchi sotto l’albero? Il piano della Fiorentina

La Nazione fa il punto sul tema stadio. Prima un altro incontro Nardella-Barone, già questa settimana poi la task force Abodi-Barone-Nardella per trovare una soluzione: le parti potrebbero lavorare su un project financing per i 55 milioni mancanti, con la Fiorentina che a quel punto avrebbe la gestione dello stadio attraverso una maxi-concessione. L’incontro della task force dovrebbe esserci prima delle vacanze di Natale, quindi entro giovedì 23 dicembre. E quindi chissà che, sotto l’albero, i tifosi della Fiorentina non trovino altre aperture per il nuovo Franchi oltre all’inizio dei lavori previsto per gennaio 2024. Un lieto fine di una storia complicata che ormai ci trasciniamo dietro da anni e anni. Il nuovo Franchi se lo meritano tutti, per primi i tifosi della Fiorentina che in tanti anni hanno riempito gli spalti con acqua, gelo. Con qualsiasi condizione climatica. E ora meritano un impianto all’altezza del 2023. Con la possibilità che il Franchi nuovo possa ospitare anche le gare di Euro 2032, quello che l’Italia organizzerà insieme alla Turchia.