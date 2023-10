Cappotto d’Europa. Ma il ko di Kayode rovina la serata perfetta

" Cappotto d'Europa ": il Corriere Fiorentino titola così sulla vittoria della Fiorentina contro il Cukaricki per 6-0 in Conference League. Riportiamo una parte dell'articolo che potete leggere integralmente nel quotidiano in edicola:

"Non fosse stato per l’infortunio di Kayode, sarebbe stata la serata perfetta. La vittoria, i titolarissimi tenuti a riposo, i primi squilli di Beltran, i gol degli esterni. In pratica, tutto quello che si chiedeva a questa partita. Tanti sorrisi insomma, rovinati (appunto) dalle lacrime di Kayo. Certo, si può sperare che sia stato solo un grande spavento, ma le immagini (e ci auguriamo di sbagliare) non lasciavano troppo spazio all’ottimismo. Oggi, con gli accertamenti, se ne saprà di più.