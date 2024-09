Cappellini: “Osella o Ferrari? Rocco ha in Palladino il suo capro espiatorio”

Patron Rocco dice in una intervista che quest’anno la Fiorentina è più forte di quella della scorsa stagione e dunque l’obiettivo è fare meglio del settimo/ottavo posto. Il messaggio della proprietà è chiaro: se arrivasse meno di questo, la responsabilità sarebbe dell’allenatore. La prima domanda da farsi è: c’era bisogno di alzare l’asticella in un momento in cui il mister è già in difficoltà e sta ancora cercando di capire che squadra ha in mano? Ma la seconda e più decisiva questione è: è vero o no che la Fiorentina 2024/25 è più forte? Su questo punto tifoseria e addetti ai lavori sono divisi: c’è chi è d’accordo con Rocco e chi è convinto che la rosa sia migliorata in alcuni punti e decisamente peggiorata in altri e che il saldo tecnico finale non sia positivo. Una scuderia può chiedere al pilota di migliorare il tempo sul giro dell’anno precedente, ma poi c’è la macchina: la Fiorentina è una Ferrari o una Osella alla quale il team ha appiccicato un cavallino rampante sul muso?