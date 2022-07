Capitolo Milenkovic, non solo Cistana per sostituirlo: occhi puntati sulla Roma

Milenkovic se ne va? Non solo Cistana per sostituirlo: occhi in casa della Roma

Con il possibile addio di Nikola Milenkovic, sono molti i nomi che stanno uscendo in casa Fiorentina per andare a sostituirlo, ma concretamente ci sarebbero stati solamente dei sondaggi. Come scrive Il Tirreno, oltre ad Andrea Cistana del Brescia, la dirigenza viola avrebbe messo nel mirino anche Marash Kumbulla. Il difensore albanese, nel mirino anche del Torino del suo ex allenatore Ivan Juric, potrebbe essere uno dei candidati principali per prendere il posto del serbo, avendo anche un valore di mercato molto simile.