Capitolo difesa: la Fiorentina punta forte su Lirola ed un centrale

Il reparto difensivo in casa Fiorentina, soprattutto sugli esterni, è forse quello che necessita maggiormente delle modifiche/innesti. Serve soprattutto un esterno basso a destra ma anche un centrale difensivo (vista anche la cessione di Hugo). Sulle pagine di La Repubblica questa mattina si legge infatti di come la Fiorentina stia continuando a seguire il profilo dello spagnolo Pol Lirola del Sassuolo, obiettivo numero uno per la fascia destra. In mezzo alla difensiva piace e convince il difensore granata Kevin Bonifazi rientrato dal prestito alla Spal nell’ultima stagione.

– LA SCHEDA DI POL LIROLA

– LA SCHEDA DI KEVIN BONIFAZI