Come Jordan Veretout, anche Vitor Hugo è oramai al passo di addio. Un feeling tecnico mai sbocciato con Vincenzo Montella, che spesso durante la triste parte finale della scorsa stagione gli ha preferito Federico Ceccherini, e troppe disattenzioni difensive sono tutti aspetti che lo hanno inserito tra i partenti di quest’estate. Secondo Niccolò Ceccarini il centrale brasiliano finirà, come detto anche da Sky Sport, al Palmeiras, ma per una cifra inferiore rispetto a quella riportata dalla televisione satellitare, ovvero 4,5 milioni. Sempre secondo Ceccarini, la Fiorentina ha il sì di Diego Demme (la scheda), centrocampista italotedesco dell’RB Lipsia: manca però l’accordo proprio con il club teutonico. Il giornalista specializzato in calciomercato lo racconta su Twitter.