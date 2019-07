Frenata Vitor Hugo-Besiktas: il brasiliano verso il ritorno in patria

Come riporta Radio Bruno, c’è stato un rallentamento importante nella trattativa tra Vitor Hugo e il Besiktas. Nella giornata di ieri l’affare sembrava in dirittura d’arrivo, mentre nelle ultime ore si registra una frenata. L’emittente radiofonica sottolinea come la Fiorentina non sarebbe felicissima di dare il calciatore in prestito.

Conferme, ma anche novità, arrivano poi da Sky Sport: sia Daniele Pradè che il difensore brasiliano avrebbero trovato l’accordo con il Palmeiras per un trasferimento a titolo definitivo. I sudamericani verserebbero 5,5 milioni nelle casse gigliate e darebbero 1,8 milioni annui di ingaggio ad Hugo.