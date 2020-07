Capitolo cessioni: Chiesa non ha veti, le partenze finanzieranno gli arrivi. In attacco…

Il Corriere Fiorentino si concentra sul mercato in uscita della Fiorentina, che, contrariamente a qualche mese fa, adesso non ha intenzione di porre nessun veto su Chiesa alla Juventus: se la Vecchia Signora formulerà l’offerta migliore, Commisso accetterà, anche perché il rinnovo non ha incontrato il pieno favore di Federico e famiglia. Anche Pezzella e Milenkovic possono partire, sebbene la società sia disposta a trattenere soprattutto il secondo, ma è necessario capire bene quali siano le intenzioni del serbo e del suo agente. A proposito di serbi, Vlahovic può essere ceduto in prestito per mantenere la continuità d’impiego dopo la conferma di Kouamé e l’affermazione di Cutrone.

MENTRE IN ENTRATA RIBERY POTREBBE RIABBRACCIARE DUE VECCHI AMICI DALLA BAVIERA