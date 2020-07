Mercato, due Mario per la Fiorentina. E occhio al ritorno di fiamma da Genova

Mario Gotze (SCHEDA) e Mario Mandzukic (SCHEDA) sono i nomi evidenziati nella lista svincolati dalla dirigenza della Fiorentina. Che entrambi abbiano un passato come compagni di squadra di Ribery al Bayern può essere un caso, ma ciò che è certo è che la Viola è avanti soprattutto sull’ex Dortmund, su cui ci sarebbero anche Siviglia e Monaco. Invece, per Mandzukic c’è da battere l’Inter, bloccata però dalla questione relativa a Lautaro e dunque in ritardo rispetto ai gigliati. Che possono contare sulla mediazione di Ribery, ovvio. In difesa, intanto, si riaccende l’interesse per Domenico Criscito (SCHEDA), capitano del Genoa, che aveva scelto di rimanere in Liguria a gennaio, ma che in caso di salvezza potrebbe rivalutare la proposta di Pradè.

