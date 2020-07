Pino Wilson, grande ex biancoceleste, è intervenuto a Italia 7 e ha parlato anche della squadra di Iachini, che ieri ha raggiunto la salvezza:

L’inizio faceva presagire una posizione diversa in classifica e c’era voglia di far bene. Poi quando si cominciano a fare alcuni risultati non perfetti e un percorso non tutto positivo si sente… e si paga. Alla fine è tornata in carreggiata e si è presa la salvezza anche se forse non era la prospettiva iniziale.