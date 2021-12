Capitolo cessioni, ballano in cinque. Solo per Amrabat si valuta il prestito

Non solo acquisti, la Fiorentina a gennaio cercherà di dirimere alcune questioni legate alle uscite: a partire dall'equivoco Amrabat

Non solo il mercato in entrata, la sessione di gennaio servirà anche a snellire la rosa e mandare a giocare coloro che hanno faticato ad imporsi in campo. Ecco perché - scrive La Nazione - il club viola sta decidendo in questi giorni come comportarsi davanti a proposte che potrebbero arrivare per Amrabat, Pulgar, Maleh, Dragowski e Castrovilli.