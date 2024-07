Capitolo assenti: da Milenkovic a Sabiri, quando arrivano i giocatori viola?

Oggi la Fiorentina di Palladino scenderà in campo per la prima volta contro la Primavera dell'amico ed ex compagno di squadra Galloppa. Sarà una Fiorentina rimaneggiata, ovviamente ma si vedrà per la prima volta qualche sprazzo di 3-4-2-1 con Biraghi e Kayode chiamati a fare i braccetti difensivi e Parisi e Dodò impegnati sulla fasce.