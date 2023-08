Capitolo 55 milioni, Nardella fiducioso: “Siamo in contatto con i ministri”

La Repubblica fa il punto sul capitolo 55 milioni del Pnrr, concessi e poi tolti. Detto che la vicenda degli spazi esterni al Franchi non rientra nella gara di appalto dello stadio e nemmeno nei 55 milioni svaniti, Nardella resta fiducioso: "Su questi 55 milioni da tre mesi siamo in contatto con i ministri del governo, abbiamo messo da parte le polemiche, riteniamo che sia stata fatta un’ingiustizia a Firenze ma pensiamo che si possa trovare una soluzione come è successo per Venezia. Abbiamo inviato al governo varie opzioni». In una di queste lo stato finanzierebbe, per un valore di 55 milioni, i progetti extra Franchi già stanziati dal comune, il quale dirotterebbe quelle risorse sullo stadio.