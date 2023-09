Caos tifosi: ecco cosa rischia la Fiorentina. E la UEFA che fa?

Resta in stand by la posizione dei tifosi della Fiorentina fermati a Genk giovedì scorso dalle autorità locali prima del match di Conference League. Tutti identificati (c’è chi parla di un centinaio, chi di qualche decina in più) e poi rilasciati al termine della partita. Al vaglio i filmati che decideranno la sorte di ognuno a livello penale e sportivo (non è escluso il Daspo internazionale).Disordini avvenuti non all’interno o nei pressi dello stadio, per questo rimane il dubbio se la Uefa vorrà intervenire oppure no. Di certo il rischio c’è, con la Fiorentina che rischia di giocare una o due partite in trasferta con il settore ospiti chiuso, ovvero senza sostenitori al seguito. Le eventuali decisioni arriveranno nei prossimi giorni, sicuramente prima del 26 ottobre quando il club viola giocherà la prossima partita in trasferta a Leskovac contro il Cukaricki. Anche la società è in attesa di comunicazioni. Tra l’altro, proprio la prossima trasferta, pur fra mille scomodità (non si gioca a Belgrado) potrebbe essere ben realizzata con pullman e auto private. Lo riporta La Nazione.