Campionato diviso in due blocchi: Fiorentina, da che parte stai?

L'analisi della classifica della Fiorentina: "Le squadre sono divise in due blocchi. La squadra viola potrebbe recuperare"

La Gazzetta dello Sport analizza la classifica di queste prime 10 giornate di campionato. Salta all'occhio la divisione delle squadre in due gruppi. La Fiorentina deve ancora capire di quale farà parte, perché per adesso la classifica è troppo brutta per essere vera: