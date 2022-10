La svolta è vicina, ma Italiano chiede sacrificio in nome dell’equilibrio

Italiano prova a cambiare questa Fiorentina, ma per farlo ha bisogno di equilibrio e sacrificio. Sennò sarà un disastro

La Fiorentina sta cambiando e la prova con l'Inter ne è una dimostrazione. Il 4-2-3-1 sta diventando un opzione sempre più concreta, ma non sono tutte rose e fiori. Infatti, Italiano ha chiesto equilibrio alla squadra. L'attacco è tornato a segnare, ma la difesa è crollata sotto i colpi dell'Inter. Due partite senza subire gol nelle prime tre giornate, e soltanto 7 gol subiti nelle prime 7: uno di media a gara. Nelle ultime quattro invece (con Atalanta, Lecce, Lazio e Inter) il conto è salito a 10: 2,5 di media. Insomma, numeri non incoraggianti che rispecchiano il bisogno di maggiore attenzione e sacrificio dai quattro attaccanti in campo. Soltanto così, la Fiorentina può cambiare davvero. Lo riporta il Corriere Fiorentino.