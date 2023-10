Nico Gonzalez e Bonaventura fondamentali, ma uno di loro riposerà

Insieme a Nico, spazio a Barak e a Sottil, in vantaggio su Brekalo e Ikoné (che ieri non si è allenato per problemi personali). Chiusura col centravanti: fino a ieri Nzola partiva in vantaggio ma una botta durante la rifinitura lo ha messo quasi...

Cambiare serve, ma difficilmente Italiano opterà per far riposare nella stessa gara due «totem» come NicoGonzalez e Bonaventura per cui, al momento, gli indizi portano a pensare che sarà il numero 10 a partire titolare mentre Jack potrebbe riposare in vista del match del Maradona. Insieme a Nico, spazio a Barak e a Sottil, in vantaggio su Brekalo e Ikoné (che ieri non si è allenato per problemi personali). Chiusura col centravanti: fino a ieri Nzola partiva in vantaggio ma una botta durante la rifinitura lo ha messo quasi ko: sarà dunque Beltran a partire ancora dall’inizio. Lo riporta La Nazione.