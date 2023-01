Calo fisico ed errori: adesso serve il vero Amrabat

La Nazione si sofferma su Amrabat. Dopo un ottimo Mondiale, il marocchino non sta rispettando il livello delle prestazioni messe in scena con la maglia del Marocco. La condizione fisica non è delle migliori e il ruolo da interpretare è diverso rispetto a quello richiesto da Regragui. .I numeri post Qatar sono impietosi. Una sola gara giocata per intero (nella sconfitta dell’Olimpico), una manciata di minuti nel finale col Monza e due partite non finite con Samp (Coppa Italia) e Torino. Italiano affida a lui molte delle sue speranze, cercando di trovare al più presto il vero Amrabat.