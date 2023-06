Calo da 28 milioni, la rosa della Fiorentina si è deprezzata: i numeri

I SINGOLI

I due giocatori più preziosi comunque sono Amrabat e Nico Gonzalez (entrambi quotati 30 milioni), col marocchino, pagato 20 milioni da Commisso, che soprattutto grazie al super Mondiale ha triplicato il proprio valore rispetto ai 10 milioni di giugno mentre l’argentino ha guadagnato 5 milioni di valutazione. In crescita, grazie ai gol segnati nel 2023, anche Cabral, passato da 14 a 20 milioni. Tendenza positiva poi per Dodò (dai 18 milioni spesi per acquistarlo un anno fa ai 20 attuali) e per Mandragora, pagato (circa) 8 milioni e oggi quotato 10. E se per Castrovilli incide come detto la questione contratto visto che un anno fa era valutato 12 e oggi 10, è facile immaginare che in caso di prolungamento il suo valore sia destinato a schizzare verso l’alto. Cala anche Milenkovic (-2 milioni), mentre sia Jovic che Barak fanno registrare un vero e proprio crollo visto che sono passati da 16 ad 8 milioni. Significativo anche il calo di Igor che, tra rendimento negativo e scadenza vicina, è passato da 14 a 10 milioni di quotazione. Male infine anche Duncan, calato di altri 4,5 milioni in stagione.