Calma e pazienza per Castrovilli: lui spinge, ma serve prudenza

Castrovilli tra i convocati per il match contro il Torino? Il centrocampista spinge, ma Italiano è molto prudente

La Nazione si sofferma sulla situazione che riguarda Gaetano Castrovilli. Il centrocampista viola sta rientrando, ma Italiano non vuole rischiare visto la delicatezza del suo polpaccio. Il giovane giocatore viola continua a lavorare in gruppo senza forzare. Vedremo se basterà per vederlo tra i convocati.