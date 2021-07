Callejon, voglia di riscatto. Futuro conteso tra Roma e Firenze, il sostituto…

Lo spagnolo ha voglia di tornare protagonista, con quale maglia lo farà?

Oltre ai movimenti relativi al ruolo di terzino destro, nell'edizione odierna de La Nazione si parla anche del futuro di Josè Maria Callejon. Lo spagnolo (che ieri si è infortunato in amichevole) si sta allenando al massimo in quel di Moena, a testimonianza della sua volontà di essere nuovamente protagonista. Bisogna vedere, scrive però il giornale, se lo farà con la maglia viola o quella della Lazio; considerato il pressing dei biancocelesti. Del futuro dello spagnolo se ne tornerà a parlare, probabilmente anche prima della fine del ritiro, sempre che non arrivi «l’incedibilità» da parte del club viola. In caso di partenza, per sostituirlo, resta sempre concreta la pista che porta al sampdoriano Antonio Candreva.