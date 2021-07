FOTO VN – Infortunio per Callejon: lo spagnolo costretto a chiedere il cambio

Lo spagnolo è uscito zoppicando in seguito ad una brutta botta contro il palo

Prima brutta notizia per la Fiorentina. Durante il test contro il Foligno, l'attaccante spagnolo, Josè Callejon, è stato costretto a chiedere il cambio dopo pochi minuti. L'ex Napoli, buttatosi in spaccata per realizzare il gol del vantaggio è andato a sbattere violentemente contro il palo. Callejon ha accusato immediatamente dolore e si è accasciato a terra chiamando l'intervento dei medici. Dopo alcuni istanti, in cui è stato applicato il ghiaccio spray, i sanitari hanno chiamato il cambio (al suo posto Agostinelli). Dalla dinamica dell'infortunio si presuma possa essere soltanto una botta...