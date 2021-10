Callejon contro il suo passato: la legge dell’ex che fa sorridere Italiano

José Maria Callejon contro il suo passato. Battere chi lo ha reso grande per tronarci in maniera definitiva e senza dubbi

Come riportato da Repubblica, l'esterno spagnolo incontrerà la squadra che lo ha reso grande. Sono 349 le presenze con la maglia del Napoli e 82 i gol segnati. Inoltre sarà il secondo giocatore con più presenze ad affrontare i partenopei da ex, dietro solo a Antonio Juliano. Numeri importanti di un giocatore che arrivò a Firenze per riconfermarsi. Certo, sappiamo tutti come finì la scorsa stagione ma adesso le cose sono cambiate. Italiano crede fortemente in lui, tanto che sembra essere uno dei punti fissi del tridente viola. A Udine, nonostante le difficoltà fisiche non è stato sostituito, segnale di quanto il tecnico viola si fidi delle capacità dello spagnolo. Inoltre non dimentichiamo la dura ma in questo caso dolce legge dell'ex che potrebbe far sorridere Italiano e il popolo viola. Insomma, Callejon dovrà battere chi lo ha reso grande per tornarci in modo definitivo.