Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni: sono due i punti interrogativi viola

Ecco chi potrebbe giocare nel match di domenica (stadio Franchi, ore 18)

A Firenze per la settima giornata di campionato arriva la capolista. Il Napoli di Luciano Spalletti non solo occupa il primo posto in classifica ma lo fa anche a punteggio pieno, avendo vinto tutte le sei partite fin qui disputate. Ma i viola non partono battuti, forti della loro identità e del loro gioco, elementi, questi, che hanno portato 12 punti conditi da ben tre vittorie esterne consecutive.