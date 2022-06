Dodô, aut aut allo Shakhtar. Pronto il piano B: tre nomi sullo sfondo

Adesso la Fiorentina chiederà conto allo Shakthar Donetsk delle intenzioni su Dodô , perché i termini della trattativa sono ormai definiti da giorni. È arrivato il momento di tirare una linea per decidere se portarla avanti verso un traguardo condiviso, oppure se chiuderla più o meno qui. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna del Tirreno Firenze. Il giornale spiega come il terzino brasiliano sia attualmente il profilo in cima alla preferenze della società viola e come questa sia riuscita già a strappare il “sì” del giocatore. (LA SCHEDA DEL TERZINO)

Dopo una primo botta e risposta tra domanda e offerta, però, per il quotidiano non sono da registrare passi successivi per "assenza" di risposte dello Shakthar e questa situazione di stallo non porta ovviamente da nessuna parte. In parallelo, gli uomini di mercato di Commisso si sono tenuti aperti altre strade proprio nell'ipotesi che Dodô alla fine rimanga soltanto un’idea. La Fiorentina proverà a forzare, si legge, altrimenti si dedicherà al piano B che ha due obiettivi ugualmente individuati che si chiamano Leo Dubois dell'Olympique Lione e Daniel Munoz del Genk, con il francese nettamente preferito. E sullo sfondo rimane la suggestione di riprovarci con il Real Madrid per Odriozola.