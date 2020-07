Il mercato non si ferma mai. La Fiorentina, dopo aver raggiunto la salvezza, sta pianificando il prossimo mercato estivo. Nelle intenzioni del club c’è la volontà di inserire in organico un centravanti di esperienza. Ritenuta necessaria una figura che possa garantire un costante apporto di reti. Come riportato da Tuttosport, in Inghilterra danno per certo un interessamento gigliato nei confronti di Olivier Giroud (La Scheda). L’attaccante francese potrebbe lasciare il Chelsea dopo circa 2 anni. A sponsorizzare l’operazione potrebbe essere proprio l’ex compagno di nazionale Franck Ribery.

