Chiorra racconta la prima volta tra i grandi: “Sogno che è diventato realtà”

E’ stata una prima volta emozionante per Niccolò Chiorra. Il portiere 2001 della Fiorentina ha viaggiato per la prima volta con i grandi e non poteva scegliere cornice migliore di quella di San Siro. A La Nazione il classe 2001 ha rivelato: “Le emozioni sono state tante e forti. Per me, essendo nato a Firenze, è sempre stato un obiettivo entrare a far parte della prima squadra della Fiorentina e riceve la prima convocazione: finalmente il sogno è diventato realtà. Ci poteva stare che il mister mi convocasse per una delle ultime partite stagionali. Questo però non toglie nulla alle grandi emozioni che ho provato al momento della chiamata. E’ stata una giornata molto lunga, dalla partenza dall’albergo all’arrivo a San Siro. Ho provato una certa emozione ad entrare in uno stadio importante come il Meazza, così come a poter osservare da vicino campioni come quelli che vestono la maglia nerazzurra”.

