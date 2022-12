Calciomercato: la Roma su un ex viola in caso di partenza di Karsdorp

Se il difensore giallorosso dovesse partire, i capitolini sarebbero pronti all'assalto per un ex gigliato

Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, la Roma potrebbe ingaggiare un ex viola già da gennaio. Trattasi di Alvaro Odriozola, ex terzino della Fiorentina valutato in questi giorni dal ds romanista Tiago Pinto. Per farlo approdare nella Capitale la Roma deve però prima liberare Karsdorp, con i giallorossi che starebbero trattando con il procuratore dell'olandese per una sua cessione nella prossima finestra di mercato. In attesa nel frattempo c'è lo spagnolo, che potrebbe così tornare a giocare nel campionato italiano.