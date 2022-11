Calcio verso la rateizzazione del debito col fisco. Repubblica: ACF contraria

Come ricorda l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica, il prossimo 15 dicembre scadranno i termini per il versamento dei 480 milioni di euro complessivi che molte società professionistiche italiane devono al fisco italiano. Tuttavia - si legge sul giornale - considerata la situazione economica non ottimale di molti tra questi club, il governo starebbe preparando un emendamento al Decreto Aiuti Ter per rateizzare il debito in cinque anni.