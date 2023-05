Calabrese: “Una Fiorentina convinta e decisa si butta via, ma troppi regali”

Giuseppe Calabrese, su le pagine di Repubblica commenta la partita di Napoli. Perdere al Maradona ci sta, ma il rammarico c'è. La Fiorentina secondo Calabrese meritava il pari, almeno per l'impegno. Ora la Fiorentina deve tenere l'ottavo posto anche se ci sono diverse squadre in quella zona. Ieri si è vista la solita viola, convinta e decisa. L'unico aspetto negativo sono le disattenzioni che la squadra di Italiano ha. 2 rigori regalati agli azzurri. Ora arriva il Basilea, e per la Fiorentina sarebbe una buona cosa indirizzare la qualificazione al Franchi

"Sempre che i viola non si distraggano ancora. Cattiveria e attenzione, questo servirà nel giovedì europeo. Quella cattivera e quella attenzione che ieri a Napoli sono mancati. C’è tempo per riflettere e per rimettere a posto i pezzi di una squadra che non ha ancora portato a termine la sua missione. L’Europa ci chiama, niente incertezze"