Calabrese: “Così si rischia di buttare via tutto. E Italiano ha responsabilità”

"Quindi, o la Fiorentina ritrova il senso perduto del suo calcio, oppure rischia di andare incontro a una brutta figura. E lo steso vale per il doppio confronto con il Basilea che potrebbe aprire le porte della finale di Conference. Due obiettivi che la Fiorentina ha inseguito con convinzione, almeno finora. E che rischia di buttare via se non si ritrova. E se Italiano non ritrova le proprie certezze."