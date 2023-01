Calabrese: “Italiano, idee e coraggio. E riecco il talento: Europa possibile”

Il turnover sarà fisiologico e dettato dai tanti impegni, ma questa squadra sembra avere alternative all'altezza: "E con tutti i giocatori a disposizione Italiano avrà solo l’imbarazzo della scelta. Come ha fatto ieri". Il rientro dell'argentino sembra far presagire una squadra diversa in questa seconda parte di stagione, ma tanto verrà deciso anche dall'adrenalina che arriverà insieme alle coppe. Giovedì torna la Coppa Italia, a febbraio la Conference, per non mollare niente e rimanere in corsa il più possibile, Italiano dovrà misurare bene le energie e approfittare del talento dei suoi giocatori migliori. "Intanto Italiano si gode la sua vittoria e l’incoscienza della Fiorentina che per mezz’ora ha avuto in campo sei giocatori offensivi su undici. Il sessanta per cento, una percentuale che raramente una squadra si può permettere. Ma questo è il calcio di Italiano, idee e coraggio. E un po’ di presunzione".