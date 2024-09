Calabrese: “Ci si aspettava di più dal mercato. Solol l’attacco è migliorato”

"Ora che il mercato è chiuso e la Fiorentina è fatta lo possiamo dire: ci aspettavamo qualcosa di più. Un grande colpo a centrocampo, che invece non c’è stato. E forse anche in difesa. Solo in attacco Pradè ha migliorato, e non poco, la squadra. Per cui la sufficienza la strappa, ma non si va oltre. Adesso tocca a Palladino trasformare i nostri dubbi in qualcosa di più grande. Ma deve farlo in fretta perché dopo la sosta si fa sul serio e la Fiorentina dovrà essere altro rispetto a ciò che abbiamo visto finora.