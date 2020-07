Cairo blinda Belotti? Serve un segnale per alleviare il clima di contestazione in casa Torino

Dopo le parole di Davide Vagnati (“I MATRIMONI SI FANNO IN DUE”), prima di Inter-Torino, sono sorti molti dubbi riguardo una possibile cessione del Gallo Belotti al termine della stagione. L’attaccante è da tempo associato alla Fiorentina, che è alla ricerca di un numero 9 decisivo in grado di far compiere il salto di qualità alla squadra. Nell’edizione odierna di Tuttosport troviamo però scritto che il Ds non è intenzionato a vendere il suo bomber e a spingere per la sua permanenza troviamo soprattutto il presidente Urbaino Cairo. Ieri il presidente ha ribadito. «Su Belotti mi sono già espresso un’infinità di volte. Ora pensiamo alle ultime sei partite». Un’altra implicita dichiarazione di incedibilità che arriva dopo una lunga serie di rassicurazioni, anche ufficiali. Per il quotidiano non bisogna poi trascurare un altro aspetto. Belotti – di fatto il giocatore del Toro più forte e rappresentativo degli ultimi anni – è comunque sotto contratto sino al giugno del 2022. Il capitano, del resto, non ha mai dato l’impressione di voler forzare i tempi e le situazioni per andarsene. Il Gallo chiederà, per restare in granata, una squadra competitiva in grado di poter puntare all’Europa e non in maniera occasionale. Cairo, contestatissimo, dovrà dare segnali forti per riguadagnare i favori dei tifosi e il primo passo non può essere che quello di confermare il suo giocatore più importante