Vagnati (Ds Torino): “Futuro Belotti? I matrimoni si fanno in due”

Davide Vagnati, responsabile dell’area tecnica del club granata, ha parlato del futuro di Belotti nel pre-partita di Inter-Torino. Queste le parole riportate dall’ANSA:

Mi auguro che Belotti rimanga al Torino tutta la vita, lo dico con il cuore. E’ uno di quei calciatori che danno grandissima affidabilità come persona. Poi è chiaro che i matrimoni si fanno in due. Andrea è concentratissimo sul nostro obiettivo, non si è parlato di mercato al momento.