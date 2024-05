Cagliari “scocciatura prima di Atene”? Fiorentina, non commettere questo errore

Cagliari è fondamentale. Tre punti, dunque, da prendere per non doversi giocare l’Europa nel turno di recupero del 2 giugno. E poi, vincere aiuta a vincere e soprattutto, aiuta a tenere alta la tensione. Ma con giudizio. Lo sa bene Italiano, che in questi tre anni ha saputo trovare il giusto equilibrio di un calendario, per fortuna, fitto di eventi e appuntamenti importanti.«Devo ancora valutare alcune cose – prosegue Italiano – , soprattutto lo stato fisico di alcuni giocatori: ci sono state gare molto ravvicinate per cui l’obiettivo è quello di dare minutaggio a tutti in questo periodo per far arrivare la rosa al meglio ad Atene. Ma per noi è fondamentale arrivare all’ottavo posto». Ecco perché la trasferta di Cagliari non può essere derubricata a ’scocciatura prima di Atene’. Assolutamente no. Errore che la Fiorentina non può e non vuole commettere. Soprattutto l’imperativo, anche per il 29, è di non commettere ingenuità che la Fiorentina paga sempre a carissimo prezzo. Lo riporta la Nazione.