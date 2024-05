Cagliari-Fiorentina, la probabile formazione: ancora Jack, poi tanti dubbi

Come scenderà in campo la Fiorentina a Cagliari? Ecco le probabili scelte di Vincenzo Italiano

L'Europa passa da Cagliari. La Fiorentina di Vincenzo Italiano cerca tre punti per chiudere il discorso Contenercene, archiviare il campionato e concentrarsi definitivamente sulla finale di Atene. Davanti però ci sarà il Cagliari, salvo da una giornata che questa sera saluterà Claudio Ranieri. Chi schiererà Italiano? Sarà turnover? Se sì, in che quantità? Terracciano l'unico certo di un posto, poi largo alle ipotesi. Kayode e Parisi i terzini, Milenkovic e Ranieri i due centrali. A centrocampo, Arthur sembra destinato alla panchina con Bonaventura e Mandragora in pole position, ma Duncan scalpita. Sulla trequarti ballottaggio netto tra Beltran e Barak, a differenza di quanto succede sulla destra dove Ikonè e in vantaggio su Nico Gonzalez. A sinistra potrebbe essere riproposto Castrovilli, con Kouamè leggermente defilato nelle gerarchie. Davanti altro dubbio: Nzola o Belotti? L'ex Roma dovrebbe tornare titolare.