Cagliari e Fiorentina non si fanno male: in campo è scesa la classifica

Cagliari più vicina alla salvezza, Fiorentina in porto: il pari sta bene a entrambe le squadre

"Non c'è stata partita, non c'è stata lotta, non ci sono state occasioni, ma c'è stata la salvezza matematica per la Fiorentina, più vicina per il Cagliari. Sardi e toscani hanno deciso fin dall'inizio di non farsi del male, nemmeno per un graffietto, e così è stato fino al 90'. In campo, al posto del gioco, è scesa la classifica e ha dominato la gara dal primo all'ultimo minuto. Zero tiri nello specchio delle due porte, zero occasioni, zero pericoli. Per gli appassionati di statistica, Cagliari-Fiorentina è stata l'unica gara di questo campionato senza conclusioni in porta. Ogni volta che una squadra lottava entrava in possesso di palla, l'altra aveva tutto il tempo di ritirarsi compatta e ordinata nella propria metà campo. In una situazione del genere nessuno ha avuto la forza, né il coraggio di prendere un'iniziativa personale, così la manovra scorreva lenta, noiosa e uggiosa. (...) Del resto ai viola lo 0-0 andava bene in attesa di conoscere il risultato del Benevento, semmai toccava al Cagliari darsi una mossa".