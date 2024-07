Cagliari alla ricerca della punta: piace Nzola, ma l’ingaggio rimane proibitivo

La Gazzetta dello Sport fa il punto delle situazioni in entrata del Cagliari. Tra queste spicca la volontà del club sardo di comprare una nuova punta centrale. L'idea della società rossoblù è quella di vendere Gianluca Lapadula il più presto possibile e cercare di comprare un centravanti già in questa settimana. Non sarà facile guadagnare qualcosa dalla punta peruviana, ma in caso di esito positivo partirà l'assalto all'attaccante. M'Bala Nzola piace e non poco, soprattutto se la Fiorentina dovesse contribuire all'oneroso stipendio del giocatore angolano. L'ingaggio rimane il nodo cruciale della trattativa e molto probabilmente la società viola dovrà venire incontro al club sardo per riuscire a separarsi da Nzola. Nel mentre a Cagliari dovrebbe tornare Gianluca Gaetano, ex obiettivo viola di qualche settimana fa e pronto a rivestire la maglia rossoblù dopo i 6 mesi passati in prestito la scorsa stagione