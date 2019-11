Caceres, ora tocca a te: senza capitano sarà il leader della difesa

Ora tocca a Martin Caceres. Arrivato a fine estate in punta di piedi, l’uruguaiano ha saputo guadagnarsi con le sue qualità ed esperienza un posto fra i titolari, prima di restare ai box per infortunio. Adesso, finalmente pronto, toccherà a lui prendersi sulle spalle la guida della difesa stante l’assenza del capitano German Pezzella (oggi sotto i ferri). Come sottolinea il Corriere Dello Sport, toccherà a Montella gestire gli uomini della sua retroguardia in una zona di campo in cui la coperta – per fortuna – non è corta: fin qui sono stati prima Ranieri a subentrare all’argentino con il Parma mentre al Bentegodi è toccato a Ceccherini.