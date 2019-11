Pezzella oggi sotto i ferri: tornerà con Inter e Roma?

Esattamente come sei mesi fa, German Pezzella è costretto all’operazione. A 48 ore dalla gomitata di Verona, il capitano viola sarà sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione della frattura allo zigomo ma stavolta i tempi di recupero potrebbero essere più lunghi. L’argentino, come riporta La Nazione, saltò solo due gare ma stavolta, oltre alla mascherina protettiva, servirà più che mai attenzione, perché la zona dove il chirurgo oggi dovrà lavorare è sempre la stessa, con due interventi a distanza ravvicinata effettuati. Out con Lecce, Cittadella e Torino, si proverà a recuperare il capitano per le sfide impegnative contro Inter e Roma che chiuderanno il 2019.