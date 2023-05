Caccia alla vittoria per rincorrere l’Europa: l’importante è non fermarsi

Un occhio al campionato, l’altro alla semifinale di Conference League ormai alle porte. La Fiorentina viaggia spedita . Ha incassato la qualificazione alla finale di Coppa Italia e ci sarà tempo per pensare all’ultimo atto, all’Olimpico, contro l’Inter. Anche se in città impazzano da tempo i preparativi per quella che sarà la vendita dei biglietti e in generale all’organizzazione di un viaggio che il popolo viola ha compiuto l’ultima volta nove anni fa. Nel frattempo, però, la squadra di Italiano non dovrà perdere ritmo, entusiasmo, carattere. Come scrive La Repubblica, dopo la “manita” rifilata alla Sampdoria, i viola dovranno affrontare due trasferte in Campania: questo pomeriggio (ore 18) a Salerno e domenica, stesso orario, al Maradona contro il Napoli. Sarà una giornata davvero calda, insomma, quella che si prospetta tra qualche giorno.

Oggi tutti all'Arechi

Così come lo sarà la sfida dell’Arechi, di fronte alla squadra dell’ex Paulo Sousa (che squalificato non sarà in panchina), capace di infilare nove risultati utili di fila e di rovinare la festa proprio ai partenopei che avevano già messo da tempo in ghiaccio lo spumante. La rete di Dia, un sinistro meraviglioso a incrociare, ha gelato la domenica che poteva essere perfetta. E ha regalato ai salernitani un punto più che prezioso in ottica salvezza. Grandi elogi a parte, i viola dovranno pensare a come arrivare al meglio alla semifinale d’andata di Conference in programma tra una settimana al Franchi contro il Basilea. Passando da Salernitana e Napoli, per poi presentarsi a quell’appuntamento nelle migliori condizioni fisiche e mentali.